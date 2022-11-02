Москва, 2 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Рекордные объемы импорта российской нефти Индией связаны с будущими ограничениями цен, которые США и Европа планируют ввести в отношении российской нефти с начала декабря 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Всего за шесть месяцев российская нефть стала основой для индийских нефтепереработчиков, на что поставщикам из Западной Азии и США потребовались десятилетия.

Кроме того, индийские нефтеперерабатывающие заводы расширили возможности переработки российской нефти, добавив 15% восточно-сибирских и тихоокеанских смесей, 6% Arctic Oil и 3% Novy Port к своему общему ассортименту российских поставок, в котором преобладает нефть марки Urals.

Индия заплатила 509 млн евро за закупки российской нефти по состоянию на 24 октября. Это сопоставимо с 3,2 млрд евро Китая, 931 млн евро Турции и 854 млн евро Германии. По данным таможни Индии, средняя цена поставок нефти из России составила 91 доллар за баррель.

Скорее всего, Индия сможет продолжать импортировать российскую нефть, если, конечно, западный альянс не будет запугивать ее из-за покупки нефти в обход будущих санкций.

Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти, и ее нефть нелегко будет заменить. Нефть марки Urals подходит для индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Особенно когда она доступна со скидкой на условиях поставки, но доступность этого сорта была проблемой в 2021 году, поскольку Европа и Китай потребляли большую часть российской нефти», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным системы отслеживания энергетических грузов Vortexa, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционно доминирующих поставщиков — Саудовскую Аравию и Ирак.

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