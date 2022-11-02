Джакарта, 2 ноября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Индонезии объявили о закрытии поисково-спасательной операции после пожара на судне KM Express Cantika 77, который произошел в понедельник, 24 октября, сообщает CNN Indonesia.

twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Поисково-спасательная операция в Индонезии

Поиски десятков жертв крушения судна KM Cantika Express 77 велись в течение десяти дней.

Спасатели продолжат патрулировать акваторию и будут следить, если поступят сообщения от жителей.

Из 359 человек, находившихся на судне, 322 человека спаслись, 20 человек погибли и 17 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 2 ноября провел телефонный разговор с лидером Индонезии Джоко Видодо.

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