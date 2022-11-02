Стокгольм, , 14:49 — REGNUM Когда были подсчитаны последние голоса жителей Дании, все изменилось. Красный блок во главе с Социал-демократами, похоже, готов получить большинство в фолькетинге Дании, и действующий премьер-министр страны Метте Фредериксен одержала победу. Однако Социал-демократы по-прежнему не могут собрать устойчивое большинство, о чем передает шведский телеканал SVT.

Правительство Дании JensPeter

«Самой большой проблемой будет сформировать правительство, которое будет считаться центристским», — считает Регина Сведберг Огрен, иностранный корреспондент SVT, которая находится сейчас в Дании.

Прошедшие выборы в Дании уже назвали судьбоносными. После неопределенной ночи выборов левые силы, наконец, смогли получить большинство. Несмотря на это, премьер-министр страны Метте Фредериксен намерена распустить правительство и сформировать новый кабинет министров.

«Речь идет о том, что многие партии из левого блока лишились нескольких мандатов, и она сама пошла на выборы, чтобы сформировать центристское правительство, и теперь она хочет выполнить это обещание», — прокомментировала журналист планы Фредериксен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании прошли парламентские выборы