Гавана, , 14:42 — REGNUM Куба представляет собой пример сопротивления для народов мира. Об этом заявил евродепутат Массимилиано Смерильо во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, пишет издание Granma.

Куба

По его словам, несмотря на то, что кубинцы живут в трудные времена, они отличаются единством и креативностью, которые вызывают восхищение.

Смерильо допустил дальнейшее развитие дружбы и солидарности с Кубой, и в целом, он оценил, что европейские и латиноамериканские парламентарии нацелены на построение повестки дня, которая более сосредоточена на реальных проблемах без неоколониальных подходов и основана на симметричных отношениях.

Диас-Канель поблагодарил гостя за поддержку, которую он назвал очень важной, не только в борьбе против враждебной политики Вашингтона, но и во время пожара в Матансасе.

Он отметил, что по мере увеличения числа людей в Европарламенте, понимающих ситуацию на Кубе и блокаду, будут открываться новые пространства для того, чтобы причины борьбы карибской страны набирали силу.

В ходе беседы глава кубинского государства подтвердил стремление своей страны к политическому диалогу, чтобы поддерживать честные, прозрачные и открытые отношения и обсуждать вопросы, по которым могут быть разные точки зрения.