Москва, 2 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили за сутки девять снарядов по промышленной зоне города Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции. Об этом 2 ноября сообщил в официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Запорожская АЭС

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — сказал Конашенков.

Он рассказал, что артиллерией ВСУ в течение суток выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ Энергодара и территории, прилегающей к АЭС.

Конашенков уточнил, что стрельба велась из районов населённых пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области, подконтрольных киевскому режиму.

«Ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме», — подчеркнул Конашенков.