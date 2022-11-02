Токмак, Запорожская область, , 14:41 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска обнаружили противотанковую управляемую ракету у одного из жителей Токмака Запорожской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе ГУВД по региону.

Противотанковая ракета Пресс-служба ГУВД по Запорожской области

Оперативники в рамках розыскных мероприятий обследовали в один из гаражных кооперативов. При осмотре помещения, полицейские обнаружили и изъяли противотанковую управляемую ракету «ПТУР-9М». Владелец гаража установлен, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из гаражей Мелитополя оперативники обнаружили взрывчатые вещества и детонаторы.