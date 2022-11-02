Стокгольм, 2 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Депутат риксдага Швеции Оскар Шёстедт (Шведские демократы) купил себе дачу в Бергслагене, где он прописал себя в 2016 году. Теперь же, как оказалось, шведские налогоплательщики должны покрывать расходы, то есть дорогие поездки на такси от «места жительства» до работы в Стокгольме. Об этом узнали журналисты телеканала SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Дело в том, что у нас такая нормативная база», — объяснил Шёстедт в комментарии для SVT.

Оскар Шёстедт занимает пост представителя Шведских демократов по вопросам политики и экономики, а также является членом финансового комитета Риксдаге. Он родился в Стокгольме, где и прожил всю свою взрослую жизнь.

Недавно он заплатил 670 000 крон и приобрел дачу. Как выяснили журналисты, это почти столько же, сколько его переезды стоили налогоплательщикам до сих пор.

Согласно правилам работы риксдага, депутаты, проживающие более чем в пяти милях от парламента, имеют право на компенсацию своих транспортных расходов. Примечательным является еще и то, что политик после регистрации по новому месту жительства сохранил за собой свою четырехкомнатную квартиру в Стокгольме.