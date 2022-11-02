Москва, , 14:40 — REGNUM Мало говорить, пора действовать и отказываться от доллара и евро во внешней торговле, считает экономист и предприниматель Пётр Заборцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по его словам, американский доллар и европейское евро действительно стали токсичными валютами для России.

«Это верно в очень многих смыслах. Но наиболее значимо это с точки зрения обеспечения суверенитета и независимости российской экономики от мировой финансовой системы. Страны Запада намереваются выключить Россию из международной торговли, финансов и цепочек передела. И тем самым нанести нашему обществу катастрофический урон. И их намерения гипотетически могут быть реализованы именно потому, что Россия сегодня крайне зависима, как от международной торговли, так и от международных финансов», — отметил эксперт.

Глава ВТБ Андрей Костин недавно, говоря об отказе от токсичных валют, заявлял о том, что переход к торговле в национальных валютах является важнейшим национальным приоритетом. Это верно, но таких усилий будет совсем недостаточно, полагает Заборцев: »Главное, что необходимо сделать — это отвязать свою экономику от мировой торговой конъюнктуры, обеспечить равноценность торговли, и собственные финансовые инструменты поддержки экономики».

«Во-первых, экономика РФ, а также доходы бюджета сегодня во многом завязаны на экспорт сырья и продукции низкого передела. В первую очередь углеводородов и металлов. Поступления от экспорта этих товаров основной источник частного и государственного спроса внутри России. Так быть не должно. Необходимы вполне понятные институциональные преобразования, направленные на то, чтобы основным источником спроса стало внутреннее потребление и внутренняя экономика. Это отвяжет нас, как от внешнеторговой конъюнктуры, так и от токсичных валют, в которых номинировано большинство международной торговли.

Во-вторых, необходимо выравнивание уровней экспорта и импорта, хотя бы в среднесрочной перспективе. Сколько можно терпеть неэквивалентный обмен во внешней торговле. Когда мы отправляем реальную продукцию, а получаем за нее ту самую токсичную валюту, которая не приносит нам никакой пользы. А только копится непонятно для какой цели. Этот, по сути, «колониальный налог», который мы платим в первую очередь западным странам так же связывает нас с их валютной системой. Так быть не должно.

Эквивалентный обмен позволит намного быстрее перейти на торговлю в национальных валютах. Поскольку все страны, вовлеченные в торговлю, смогут легко конвертировать полученные от экспорта рубли, йены, рупии и иные национальные валюты в реальные товары. Что снизит риски торговли в национальных валютах и повысит их платежеспособность.

И в-третьих, необходимо запустить кредитные, страховые и иные инструменты для нашей национальной экономики, которые бы заместили международные, номинированные в токсичных валютах аналоги. Настоящий суверенитет — это когда российские организации могут получить кредит на инвестиционные цели в российских финансовых организациях. И застраховать свои грузы в российских страховых компаниях. А проценты и страховые премии будут сопоставимы или меньше, чем зарубежные аналоги. Если для этого нужно провести реформы отечественной финансовой системы, то так и нужно сделать как можно скорее.