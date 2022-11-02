Ереван, , 14:39 — REGNUM Русский дом в Ереване (Россотрудничество в Армении) объявляет об открытии Фотолаба — курса фотографии для подростков из малообеспеченных семей, переселенцев из Нагорного Карабаха и приграничных сел Армении. Это реальная возможность для тех, кто всегда мечтал заниматься фотографией, но еще не начал предпринимать активных шагов в этом направлении.

Фотограф (сс) Meditations

В курсе Фотолаба Русского дома могут принять участие молодые люди:

от 14 до 16 лет;

с творческим мышлением;

имеющие желание развиваться и учиться чему-то новому.

В ходе курса вы научитесь:

основам и обработке фотографии;

главным секретам SMM;

шагам, направленным на грамотное продвижение контента в социальных сетях.

Для участия в курсах необходимо пройти регистрацию по ссылке forms. yandex.ru.

Регистрация открыта до 10 ноября включительно․