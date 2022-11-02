Ереван, 2 ноября 2022, 14:39 — REGNUM Русский дом в Ереване (Россотрудничество в Армении) объявляет об открытии Фотолаба — курса фотографии для подростков из малообеспеченных семей, переселенцев из Нагорного Карабаха и приграничных сел Армении. Это реальная возможность для тех, кто всегда мечтал заниматься фотографией, но еще не начал предпринимать активных шагов в этом направлении.
В курсе Фотолаба Русского дома могут принять участие молодые люди:
от 14 до 16 лет;
с творческим мышлением;
имеющие желание развиваться и учиться чему-то новому.
В ходе курса вы научитесь:
основам и обработке фотографии;
главным секретам SMM;
шагам, направленным на грамотное продвижение контента в социальных сетях.
Для участия в курсах необходимо пройти регистрацию по ссылке forms. yandex.ru.
Регистрация открыта до 10 ноября включительно․