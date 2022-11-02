Калуга, 2 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Калужская область максимально старается укомплектовать мобилизованных земляков дополнительным снаряжением и оборудованием во время их подготовки в «учебках». На днях землякам передали два бронированных автомобиля, один уже отправился вместе с калужанами на передовую. Об этом 2 ноября написал в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Страница губернатора Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Калужская область передала мобилизованным землякам два бронированных автомобиля

«Находим возможность отправлять экипировку и тем нашим парням, которые уже находятся в зоне специальной военной операции. Недавно передали очередную партию в одну из мотострелковых частей, где служат земляки. Теплые вещи, газовые баллоны, горелки и другое. Дополнительное оборудование, которое точно лишним не будет: два внедорожника, квадрокоптер. Работаем и с другими частями, в которых служат наши бойцы. Закупаем и передаем генераторы, рации, коптеры, тепловизоры — это то, что наиболее востребовано в боевых подразделениях. Хочу поблагодарить волонтерские организации региона, калужан, представителей бизнеса, которые перечисляют средства, передают вещи для наших парней. А еще, знаю, что там, на передовой их сердца согревают детские рисунки и теплые слова поддержки в письмах калужан», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции «Подари тепло солдату», которая проходит в центральной библиотеке Обнинска Калужской области. Вместе с сотрудником библиотеки юные читатели делают бумажных солдатиков в технике оригами. На обратной стороне дети пишут свои послания военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперации на территории бывш. УССР.