Ангарск, Иркутская область, 2 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Прокуратура Ангарска 2 ноября известила о проверке по акту гибели мужчины и подростка в мкр. Строитель.

Василий Иванов ИА REGNUM Спасатели вытаскивают потерпевшего из полыньи

По предварительным данным, двое школьников и их 56-летний знакомый отправились кататься на коньках по льду карьера. Один из подростков остался на берегу около машины. После исчезновения катавшихся на льду из вида и длительного их отсутствия мальчик связался со знакомым. Прибывшие на место сотрудники полиции и МЧС в 15 метрах от берега обнаружили полынью. Специалисты-водолазы сегодня обнаружили и подняли из воды тела 14-летнего подростка и мужчины.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних и об обеспечении безопасности пребывания на водных объектах. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По факту произошедшего также проводится процессуальная проверка следователями Следственного комитета по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры г. Ангарска.

Как сообщало ИА REGNUM, выход на тонкий лед карьера в Ангарске стал причиной гибели мужчины и подростка. Трагедия случилась 1 ноября, около 19:00 местного времени.

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