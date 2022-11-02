Петропавловск-Камчатский, , 14:39 — REGNUM На Камчатке 4 ноября готовятся широко отметить День народного единства. Череда мероприятий начнётся с акции #МыВместе в честь четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в краевом правительстве.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Акция начнётся в 12:00 по местному времени возле стелы «Город воинской славы».

С 13:00 до 15:00 будет вестись видео запись обращений в поддержку специальной военной операции в защиту Донбасса и её участников.

В течение дня на Никольской сопке будут проводить экскурсии «Уникальный уголок земли русской — Камчатка».

Как сообщалоИА REGNUM, в Москве в День народного единства на Красной площади откроется интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы.