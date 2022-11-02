Москва, 2 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Тенденция накопления золотого запаса в мире длится уже более 10 лет и в ней нет ничего удивительного. В начале XXI века все верили в силу доллара, и он был основой резервов, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Золото

«Но после кризиса 2008 года многие страны начала менять состав золотовалютных запасов, увеличивая долю золота. Дальнейшие события лишь подрывали веру в надежность американской валюты, тем более, когда штаты начали использовать ее для шантажа и влияния на другие страны.

К таким примерам можно отнести блокировки счетов Венесуэлы, Ирана, Казахстана. Текущая геополитическая и экономическая мировая обстановка лишь усугубляется и ускоряет процессы диверсификации резервов центральных банков.

Высокий спрос со стороны центральных банков поддерживается высоким уровнем мировой инфляции и ожиданием глубочайшей рецессии в мире. При этом цены на золото находятся на довольно привлекательных уровнях в районе 1650$ за тройскую унцию. Давление на стоимость оказывает стремительно растущий доллар и агрессивное повышение процентных ставок в США.

Золото всегда выступало защитным активом во времена кризисов, но у него есть один минус — оно не приносит процентного дохода. Сейчас в мире растет нестабильность и резкое недоверие к доллару, как к средству надежного хранения денег.

В конечном итоге мир погрузится в финансовый хаос и кризис, выходом из которого станет смена экономической модели взаимодействия между странами.

Доллар потеряет свое влияние и перестанет быть мировой резервной валютой, которая больше остальных используется в расчетах. Еще в 1912 году Джон Пирпонт Морган сказал: «Золото — это деньги, все остальное – кредит».

Как будет выглядеть новая модель экономики пока остается загадкой, но подобные смены уже были в истории. А золото всегда оставалось эталоном надежности и экономической силы государства.

Покупка золота мировыми центральными банками – это подготовка к предстоящим событиям и темпы наращивания запасов золота будут ускоряться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного совета по золоту (WGC) сообщает, в III квартале 2022 года центральные банки мира увеличили скупку золото на 115%, нарастив их до почти 400 тонн. Общая сумма в этом году составила 673 тонны и стала самой высокой с 1967 года.

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