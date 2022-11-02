Стокгольм, 2 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. То, что Швеция и Финляндия теперь не исключают наличия ядерного оружия на своей территории при вступлении в НАТО, является мощным «ядерным сигналом» в адрес России. Именно так считает руководитель исследований и эксперт по вопросам НАТО Роберт Далшё из Шведского агентства оборонных исследований, передает телеканал SVT.

Финляндия и Швеция

«Швеция давно стремится сохранить в политике безопасности максимальную свободу действий и не связывать нам руки заранее, в случае возникновения кризиса», — считает эксперт.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила на прошедших выходных и подтвердила, что Финляндия не исключает наличие ядерного оружия на своей территории. Заявлению предшествовала информация в газете Iltalehti о том, что соответствующий законопроект правительства Финляндии о вступлении в НАТО в ближайшее время будет отправлен на консультации.

1 ноября с аналогичными заявлениями выступили главком ВС Швеции Микаэль Бюден, и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные).