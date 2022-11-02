Москва, 2 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России на николаево-криворожском направлении предотвратили попытки наступления киевских нацистов, уничтожив 105 боевиков и два танка ВСУ. Об этом 2 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«На николаево-нриворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков он указал, что путём огневого поражения и решительных действий российских военных враг был отброшен на занимаемые им позиции.

«Уничтожено 105 [киевских] военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники», — уточнил официальный представитель Минобороны, добавив, что также при этом была уничтожена радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы (ВС) России в ходе контрбатарейной борьбы поразили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» киевских нацистов в Харьковской области.