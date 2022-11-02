Москва, 2 ноября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы России вели огневое поражение ВСУ дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах на краснолиманском направлении. Об этом 2 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате поражения ликвидировано около 250 боевиков ВСУ, уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.