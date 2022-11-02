Ярославль, 2 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Ярославле снесут здание зернохранилища и три башни бывшей хлебной базы. Об этом сообщает мэрия города.

yarnews.net Заброшенный ярославский элеватор

Заброшенный элеватор на улице Колышкина демонтируют 7 ноября.

«Подрядчик сделает более 10 тысяч штроб и заложит туда взрывчатое вещество. Таким образом при подрыве здание сложится внутрь», — пояснили власти.

В мэрии также попросили жителей сохранять спокойствие при звуке сирен и взрывов.