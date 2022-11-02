Дрезден, Германия, 2 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Германия должна использовать российский газ после того, как будет завершена СВО на территории б. УССР, также поддерживать работу атомных электростанций в течение более длительного срока, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер во время визита министра экономики ФРГ Роберта Хабека в регион, как сообщает портал Euractiv.

Ministerpraesident.sachsen.de Михаэль Кречмер

На совместной пресс-конференции после их встречи Кречмер, принадлежащий к партии Христианско-демократический союз (ХДС), призвал продлить работу атомных электростанций после окончания срока, предусмотренного федеральным правительством, и добавил, что для обеспечения энергоснабжения Германии следует «обратиться к России, когда [СВО] закончится». Также он призвал добиваться ее прекращения «дипломатическими средствами».

По словам Кречмера, стремление обойтись без российского газа было бы «исторически невежественным и геополитически неверным».

В ответ на это Хабек подчеркнул, что «именно Россия [президента] Владимира Путина прекратила поставки газа». В настоящее время Германия не получает газ из России, пояснил он.

Федеральный министр от партии «зеленых» известен своей отрицательной позицией по отношению к России и является сторонником возобновляемых источников энергии, тогда как глава Саксонии, консерватор, неоднократно попадал в заголовки газет с пророссийскими заявлениями после начала СВО.