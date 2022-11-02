Москва, 2 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем выступлении на итоговом форуме «Сообщество» 2022 года, проходящем в среду, 2 ноября, в Москве, заявила, что «сегодня мы точно наблюдаем полное разрушение прежней международной системы защиты прав человека»

Людмила Лис, ИА REGNUM Общественная палата РФ

«Никогда раньше мы не могли представить даже в страшном сне, чтобы главные нормы декларации прав человека — на собственность, свободу слова, свободу передвижения, суверенитет и национальное достоинство были одним росчерком пера сведены на нет, разрушены, истерзаны. Перед нашей страной возник вызов — как отстроить системы защиты прав человека на принципиально новом уровне, чтобы человек себя чувствовал уверенно в социальной сфере, трудовой сфере, в любой другой. Мы подвергнуты испытаниям из-за жуткого санкционного давления, из-за беспрецедентной русофобии. И поэтому сегодня мы вместе с институтами гражданского общества вырабатываем новую модель национальной защиты прав человека», — рассказала омбудсмен.

«Сейчас мы помогаем в рассмотрении обращений, их очень много, связанных с СВО, мобилизацией, от семей, участников. Мы работаем вместе с Красным Крестом, общественными организациями, чтобы ни одна семья не осталась без помощи и поддержки по обратившимся к нам вопросам. При заключении соглашения с верховным комиссаром ООН, тот отметил беспрецедентный случай организации пунктов временного размещения и очень высоко оценил нашу работу. Наши коллеги каждый день работают с людьми, которые прибыли в качестве эвакуированных. Мы собираем гуманитарную помощь, едем вместе с волонтерами, МЧС, чтобы довести мебель для школьников: учебники, вещи, продукты», — продолжила Татьяна Москалькова.

«Однажды я уточнила у главного врача военного госпиталя, которому привезли технику и вещи в коробках, кто это привез. Он ответил, что даже не знает, так как это направляется для госпиталя и для раненых. В этом вся Россия и все мы… Наша задача — объединить усилия, что поможет восстановить права человека. Самое главное, чтобы те, кто в нас верит, кто сегодня на наших новых территориях, никогда не разочаровались и никогда не отступали», — отметила уполномоченный по правам человека.