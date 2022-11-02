2 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

О судьбе выходцев из б. УССР в Латвии, новом после киевского режима и его попытках развить русофобию в их среде рассказал ИА REGNUM политолог Александр Бжозовский.

Александр Бжозовский, , 16:19 — REGNUM До 2014 года в Латвии проживало 60 тыс. выходцев из б. УССР. Они жили на русской культурной основе. Существовали хоры, небольшой самодеятельный театр, ансамбли, школа (этническая только по названию, предметы на 90% преподавались на латышском языке).

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Большая часть этих людей (старшего поколения) отождествляли себя с Россией и нынешние власти в Киеве не поддерживали. Несколько лет назад приехал новый посол Александр Мищенко и начал пытаться настроить людей на антироссийский лад. У него это не получилось, он публично «проклял» руководителей общественных организаций, назвал их национал-предателями. В своей деятельности опирался на группку из пяти-десяти человек, которые разделяли националистические взгляды.

Даже когда началась СВО и Мищенко потребовалось набрать активистов для организации и проведения митингов и акций у посольства России в Риге, он так и не смог их набрать в достаточном количестве из выходцев из б. УССР, и толпа состояла на три четверти из латышских радикалов, которые поддерживают связи с бандеровцами, даже с «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Выходцы из б. УССР в Латвии Цитата из видео «В Латвии»

После начала СВО в Латвию из б. УССР приехало порядка 40 тыс. человек. Пострадавшие от боевых действий не выказывают каких-то антирусских настроений, ведут себя тихо, получают в Латвии временный вид на жительство и далее уезжают в более благополучные в экономическом отношении страны Европы.

Устраиваются в основном на неквалифицированные работы (квалифицированные заняты латышами). «Щирых» среди уроженцев б. УССР 1−2%. Отношение к ним разное. С одной стороны, правительство санкционировало, например, вывешивание флагов б. УССР на транспорте, на зданиях госучреждений и даже на частных домах. Им выплачиваются пособия, предоставляют дешевое жилье в общежитиях, не требуют знания государственного языка. С другой стороны, внутри латышского общества к ним сохраняется отношение как к чужакам — например, им не сдают квартиры. В объявлениях часто публикуют приписки в конце текста: «Уроженцам б. УССР не сдаём».

Диаспора из б. УССР в Латвии ведёт себя достаточно тихо, настроена на отъезд в другие страны Европы. Играет роль резервуара неквалифицированной рабочей силы, власти Латвии пытаются обучить их латышскому языку, он им даётся тяжело, и в основном они стараются учить английский язык, чтобы устроиться в Европе.