Москва, 2 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Высокий уровень спроса мировых центробанков на золото в III квартале 2022 года обусловлен ростом покупок со стороны как потребителей, так и центральных банков, что способствовало восстановлению спроса в течение года до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Золото

«Спрос на золото (без учета внебиржевых сделок) в III квартале вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1181 тонну. Спрос за год вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, вернувшись к уровням конца 2019 года.

Ранее цена золота упала на 8%. Это снижение в значительной степени стало реакцией на укрепление доллара США, поскольку ФРС повысила процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией.

Тем не менее средняя цена золота в III квартале снизилась всего на 3% по сравнению с прошлым годом, что в большей степени соответствует относительным показателям спроса и предложения в течение квартала.

Золото уже отреагировало ростом на 1,6% за последние две сессии, однако все же ожидать возвращения цен на золото к отметкам близким к $1700 за тройскую унцию пока не стоит.

Скорее стоит ожидать роста до уровней выше линии сопротивления в $1660 за тройскую унцию. Все же пока центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитную политику, золото остается под давление.

Однако ожидания того, что ФРС США возьмет передышку от повышения ставок на последующих заседаниях в конце 2022 — начале 2023 года, могут привести к дальнейшему росту цен на золото в среднесрочной перспективе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые центробанки закупили рекордное количество золота в третьем квартале года 2022 года.

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