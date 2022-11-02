Иваново, 2 ноября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено следственными органами Ивановской области в отношении 42-летнего мужчины, об этом 2 ноября сообщили в региональном СУ СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По версии следствия, подозреваемый на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал запись, в которой содержалось отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси».

«После размещения указанные материалы стали доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей социальной сети», — уточнили в следственном ведомстве.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.