Казань, , 14:42 — REGNUM В Татарии в сентябре 2022 года промышленное производство увеличилось на 2,1% по сравнению с сентябрем прошлого года. В целом за девять месяцев промпроизводство увеличилось на 8,5% к аналогичному периоду 2021 года, передает Татарстанстат.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

Из четырех секторов экономики один показал отрицательную динамику. Так, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, сократились на 11,8% к сентябрю 2021 года и на 1,2% к августу 2022 года.

Увеличились добыча полезных ископаемых (+5,5% к сентябрю 2021 года). Обрабатывающие виды деятельности выросли за год на 0,3%. Рост объемов генерации электроэнергии и выработки пара составил 2,1%.

За 9 месяцев 2022 года объемы производства по сравнению с этим же периодом прошлого года нарастил сырьевой сектор (+5,9%), обрабатывающие производства увеличили выпуск продукции на 10,7%. Отрасли по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений показали снижение на 1,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, полномасштабное производство беспилотников намерены организовать в Лаишевском районе Татарии на территории «Смарт Сити Казань». Это потребует инвестиций в объеме 5,9 млрд рублей, мощность производства составит до 2 тыс. БПЛА в год.

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