Владикавказ, 2 ноября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Семья жителя Северной Осетии Владимира Цкаева, погибшего после избиения в отделе полиции по Владикавказу, потребовали от МВД России компенсацию в размере 15 млн рублей. По данным телеграм-канала Mash Gor, в такую сумму родные Цкаева оценили моральный ущерб, нанесенный семье, в которой без отца остались двое малолетних детей.

РВС Полиция

Напомним, Владимир Цкаев был задержан и доставлен в отдел полиции по городу Владикавказу 31 октября 2015 года. Из него пытались силой выбить показания в совершении вооруженного нападения на сотрудника правоохранительного органа. После пыток в отделе пострадавший был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

Мужчина скончался, а по данному факту было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий, а также о служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Были задержаны десять сотрудников полиции.

Шестеро фигурантов дела получили от трех лет до 10,5 года лишения свободы, еще четверо были отпущены на свободу по истечении срока давности.