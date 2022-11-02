Ангарск, Иркутская область, 2 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Выход на тонкий лед карьера в Ангарске стал причиной гибели мужчины и подростка, сообщает 2 ноября ГУ МЧС РФ по Иркутской области. Трагедия случилась накануне, около 19:00 местного времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Движение льда по полынье

От очевидцев поступила информация о возможном провале двух человек на одном из карьеров цементного завода в микрорайоне Строитель. На берегу находился автомобиль, принадлежащий 56-летнему местному жителю, и коньки.

Было установлено, что мужчина предложил подросткам организовать хоккейную команду и провести тренировку на карьере, который уже покрылся льдом. Компанию ему вызвался составить 14-летний мальчик.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3741032" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Тела погибших подняты и переданы сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года на реке Чуна в районе поселка Полинчет человек провалился под лед. Полицейские установили, 62-летний мужчина совместно со знакомым занимались рыбной ловлей. В какой-то момент лёд не выдержал и пенсионер провалился в воду.

Читайте также: В Приангарье погиб рыбак, его унесло течением