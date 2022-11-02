Лос-Анджелес, США, , 14:31 — REGNUM Энн Хэтэуэй, снявшаяся в картине «Дьявол носит Prada», назвала причину, по которой фильм вряд ли получит продолжение. Об этом 2 ноября сообщает портал The A. V. Club.

Мэрил Стрип в роли редактора журнала мод Цитата из к/ф «Дьявол носит Prada». Реж. Дэвид Фрэнкел. 2006. США, Франция

Актриса пояснила, что фильм режиссёра Дэвида Френкеля относится к другой эпохе, к той, где ещё не «умерли» печатные СМИ. «Теперь все стало таким цифровым, а этот фильм сосредоточен вокруг концепции производства физических вещей, и это просто… это совсем другое», — сказал Хэтэуэй.

Напомним, премьера комедийной драмы «Дьявол носит Prada» состоялась в июне 2006 года, в нём Энн Хэтэуэй исполнила роль молодой журналистки по имени Андреа Сакс. По сюжету, девушка становится помощником главного редактора глянцевого модного журнала «Подиум» Миранды Пристли (Мэрил Стрип), которая является невероятно требовательным и капризным руководителем.

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