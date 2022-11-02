Москва, , 14:31 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) России в рамках контрбатарейной борьбы поразили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» киевских нацистов в Харьковской области. Об этом 2 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населённого пункта Малые Проходы Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также были уничтожены: склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для военной техники бандеровцев в районе населенного пункта Смела Черкасской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также населённый пункт Минеральное были обстреляны бандеровцами.