Москва, 2 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Российские системы ПВО за сутки сбили 24 снаряда киевских реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 2 ноября сообщил в официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В воздухе за сутки сбиты 24 снаряда реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

Из них 14 снарядов HIMARS сбиты в районах населённых пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а 10 снарядов «Ольха» и «Ураган» — в Макеевке (ДНР) и Чернобаевке Херсонской области.

В районе Антоновки также уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 12 киевских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Снигирёвка Николаевской области, Ищенка, Веровка, Обрывка Херсонской области, Оборотновка и Викторовка (ЛНР), Польное (ДНР), Орлянка, Владимировка, Граково Харьковской области.