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Балет (сс) Vladislav83

В ноябре 2022 года Латвийский национальный балет организует в честь своего столетия обширную юбилейную программу, которая начнется 5 ноября с премьеры балета «Серенада. Carmina Burana». Об этом сообщила в пресс-релизе представитель Латвийской национальной оперы и балета Ирбе Трейле.

По ее словам, кульминацией мероприятий станет гала-концерт 1 декабря 2022 года. Наряду с отрывками из классических балетов «Раймонда», «Корсар», «Баядерка», «Коппелия» и «Дон Кихот», зрители гала- концерта увидят работы известных современных хореографов.

Помимо артистов Латвийского национального балета, в концерте примут участие приглашенные артисты: солистка Берлинского государственного балета Эвелина Годунова, ведущий солист миланского театра Teatro alla Scala Тимофей Андрияшенко, а также их партнеры по сцене.

В рамках юбилейных мероприятий предусмотрены также программа фильмов «Кино и балет», мероприятие «Беседы. Латвийскому национальному балету — 100», выставка «Репетиция», которая будет открыта в Латвийском музее фотографии до 27 ноября, и презентация книги «Век или одно мгновение? Латвийскому национальному балету — 100».

Сообщается, что первым спектаклем латвийской национальной балетной труппы, который был поставлен в полном объеме 1 декабря 1922 года, стал балет «Тщетная предосторожность».