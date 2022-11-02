Тюмень, 2 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Тюменской области задержан гражданин, которого подозревают в развратных действиях в отношении ребёнка, совершённых в поезде «Новый Уренгой — Новосибирск». Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По версии следствия, ночью 1 ноября 2022 года в пути следования пассажирского поезда № 126 сообщением «Новый Уренгой — Новосибирск» 30-летний подозреваемый совершил в отношении 13-летней девочки развратные действия без применения насилия.

По факту уголовного дела возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.