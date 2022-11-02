Москва, 2 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы России ничтожили до 150 боевиков и наёмников ВСУ на купянском направлении, сообщили 2 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«На купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что было уничтожено до 150 боевиков и наёмников ВСУ, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей.