Волгоград, , 14:27 — REGNUM Запуск котельных начался в Ворошиловском и Советском районах Волгограда, отключённых от ресурса в связи с аварией на канализационном коллекторе. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба администрации региона.

Ремонт трубопровода https://www.volgograd.ru

На месте аварии губернатор Андрей Бочаров провёл заседание оперативного штаба. Аварийные бригады завершили работы на первой ветке коллектора, его запустили по временной схеме. Восстановлена подача воды, запущены котельные. Глава региона поблагодарил всех тех, кто принимал участие в ликвидации аварии, власти планируют завершить все ремонтно-восстановительные работы на этом участке к 4 ноября.

«4-5 ноября мы планируем провести рабочую встречу, на которой рассмотрим вопросы всех восстановительных работ на этом участке и детально начнём обсуждать вопросы развития. Они должны касаться действующих сетей водоснабжения и водоотведения, принятия мер по их санации, а также вопросов развития системы — надо понимать, что без этого невозможно развитие города. Проблем много, их не решить за один день и за один год, но у нас для этого создана хорошая основа: мы реализовали серьёзный проект строительства дюкера через Волгу. Сейчас у нас есть дополнительная возможность определить узкие места. Эта работа направлена на повышение надежности всей системы», — сказал Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за порыва коллектора без воды и тепла несколько дней провели порядка 150 тысяч жителей двух районов Волгограда.