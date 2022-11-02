В Волгограде после коммунального ЧП запустили котельные
Волгоград, 2 ноября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Запуск котельных начался в Ворошиловском и Советском районах Волгограда, отключённых от ресурса в связи с аварией на канализационном коллекторе. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба администрации региона.
На месте аварии губернатор Андрей Бочаров провёл заседание оперативного штаба. Аварийные бригады завершили работы на первой ветке коллектора, его запустили по временной схеме. Восстановлена подача воды, запущены котельные. Глава региона поблагодарил всех тех, кто принимал участие в ликвидации аварии, власти планируют завершить все ремонтно-восстановительные работы на этом участке к 4 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за порыва коллектора без воды и тепла несколько дней провели порядка 150 тысяч жителей двух районов Волгограда.