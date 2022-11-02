Москва, 2 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий призывать по мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

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Согласно закону, призыв на военную службу по мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям за исключением ряда статей.

При этом призыву по мобилизации по-прежнему не будут принадлежать граждане с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, публичных призывах к экстремистской деятельности, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В настоящее время призыву по мобилизации не подлежат граждане, осужденные за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение теракта, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, тайное сотрудничество с иностранным государством, шпионаж, вооруженный мятеж.

Закон также разрешает добровольцам привлекаться к выполнению отдельных оборонных задач во время мобилизации, действия военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов и во время контртеррористических операций.