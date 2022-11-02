Москва, 2 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. На заявление о ненужности ограничений на въезд в Россию для граждан недружественных стран, сделанное заместителем главы МИД РФ, Запад по совести мог бы ответить анекдотом из екатерининской эпохи: «То происходит, что я опускаюсь, а вы подымаетесь», заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию!

«Вопреки накалу противостояния, Россия, в отличие от большинства стран Запада, стремится к открытости и терпимости.

В данной форме это может идти России лишь на пользу, сохраняя шанс на возобновление деловых и культурных связей, туристических потоков, на лучшее вооружение пресловутой «мягкой силой», то есть, если точнее, «софтом» для перепрограммирования зарубежных граждан.

Примечательно, что в интернете появляется всё больше видео, созданных как россиянами, так и приезжими с Запада, о жизни в России на взгляд туриста. Они комплиментарны и сопровождаются комплиментарными комментариями. Нужно не упускать эту тенденцию.

России можно и жизненно необходимо представлять себя нормальной страной, располагающей тем, что стремительно теряет Запад, эту норму некогда выстроивший, — бытовым комфортом, гражданскими свободами, рациональным подходом к социально-политическим вопросам, а также дружелюбием, терпимостью и свободомыслием как хорошим тоном в общении внутри страны и с иностранцами.

Выводы очевидны. Для того, чтобы сохранить зачатки этих преимуществ и дать им расцвести, требуется, прежде всего, умная информационная политика.

Избегая грехов Запада, Россия не должна превращаться ни в паноптикум леваков (расплоду которых весьма помогли спецслужбы б. УССР), ни в арену профессиональных борцов с гендерным и трансгендерным разнообразием, делающих из констатации нормы политический психоз.

Требуется и государственная воля в решении наиболее насущных социальных вопросов, отражающихся и на внешней привлекательности страны. Например, таких, как рациональное устрожение порядка в сфере миграции, сбережение памятников архитектуры, более толковое благоустройство среды крупных городов.

Нужно исходить из того, что Россия для Запада и человечества в целом может стать интереснейшей, а затем и в остальных смыслах наиболее привлекательной страной европейского мира. Не случайно сейчас её так стремятся лишить этого естественного положения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не видит смысла во введении запрета на въезд для граждан недружественных стран Запада, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.

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