Москва, , 14:25 — REGNUM Разрушительные процессы, которые начались в конце 20 века, распад СССР, крушение привычной системы ценностей больно ударили по всему российскому обществу. Эйфория от интеграции в западное культурное пространство, попытка примерить на себя их правила и образ жизни обернулись болезненным разочарованием, — рассказал в своём выступлении на итоговом форуме «Сообщество» 2022 года заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) Александр Школьник.

Общественная палата РФ Людмила Лис, ИА REGNUM

«Сейчас мы защищаем Донбасс, защищаем наш исконный русский мир от современной инквизиции коллективного Запада. Наша миссия, миссия общественности — не изолироваться или отвечать на санкционную агрессию закрытием всевозможных занавесов. Наша миссия —обращаться к другим народам», — подчеркнул общественный деятель.

«Волею народа республик Донбасса, Запорожья и Херсона восстановлена историческая справедливость. Мы снова вместе, мы снова — единая и неделимая Россия. Считаю, что каждый из нас, на своем уровне, в своей зоне ответственности, может предложить новым регионам совместные проекты, которые позволят им комфортно и легко адаптироваться к полноценной жизни в составе Российской Федерации. Еще раз поздравляю всех нас с этим событием и с наступающим Днем народного единства!» — отметил Александр Школьник.