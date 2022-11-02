Уфа, 2 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Четырех молодых людей обвинили в покушении на террористический акт, совершение террористических актов группой лиц в Уфе. Об этом 2 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии в своем официальном телеграм-канале.

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Сообщается, что Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении трех 18-летних и одного 17-летнего обвиняемых в покушении на террористический акт, совершение террористических актов группой лиц.

По версии следствия, с 18 по 25 октября 2022 года фигуранты уголовного дела совершали террористические акты путем поджогов объектов ОАО «Российские железные дороги» на территории Уфимского района республики и Калининского района Уфы.

«27 октября текущего года двое из обвиняемых были задержаны сотрудниками правоохранительных органов при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая» на улице Ущелье в г. Уфе», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ходе судебного заседания фигуранты и их защитники просили избрать более мягкую меру пресечения.

«Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении четверых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — то есть до 28 декабря 2022 года», — сообщает пресс-служба.