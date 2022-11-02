Псков, , 15:03 — REGNUM В Псковской области прекращены все мероприятия в рамках частичной мобилизации, в том числе призыв пребывающих в запасе граждан, подготовка и вручение повесток, сообщил 2 ноября на заседании призывной комиссии по частичной мобилизации губернатор Михаил Ведерников.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Псковская область успешно выполнила полученное от Министерства обороны РФ мобилизационное задание.

«Все мероприятия частичной мобилизации, в том числе призыв пребывающих в запасе граждан, подготовка и вручение повесток, прекращены. В дальнейшем Вооруженные Силы РФ, выполняющие задачи специальной военной операции, будут комплектоваться за счет добровольцев и контрактников», — пояснил глава региона

Дальнейшая работа призывной комиссии Псковской области будет касаться рассмотрения отдельных жалоб, поступивших от граждан и предприятий, а также представлений прокуратуры об устранении допущенных в ходе частичной мобилизации нарушений.

Ведерников также уточнил, что осенний призыв на срочную службу будет продолжаться в плановом порядке, срочники в зону проведения СВО направляться не будут.

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