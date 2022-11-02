Ангарск, Иркутская область, , 14:24 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 2 ноября известило о пожаре в Ангарске, где были спасены 11 человек, но пострадал мужчина.

На пожаре в Ангарске МЧС

Сообщение о возгорании в пятиэтажном панельном доме в 94 квартале поступило в пожарно-спасательную службу в 13:03 местного времени. В квартире никого из жильцов не было, задымление обнаружили соседи и вызвали пожарных. Из дома самостоятельно эвакуировались 11 человек. Четыре пожарных расчёта оперативно прибыли на место и с помощью спасательных устройств спасли двух взрослых и троих детей. В квартире горели домашние вещи. Один из жильцов, проживающий этажом выше, получил отравление угарным газом и был госпитализирован.

Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров в 13:20, квартира закопчена по всей площади.

Как сообщало ИА REGNUM, только в городе Тулуне и Тулунском районе в межведомственных рейдах задействуются более 300 человек, работа их направлена на профилактику пожаров в жилом секторе.

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