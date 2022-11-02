Хабаровск, , 14:22 — REGNUM В Хабаровске утверждено обвинительное заключение в отношении 58-летнего мужчины, который был в розыске более 17 лет. Ему вменяют вымогательство группой лиц в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

За решеткой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что весной 2005 года четверо хабаровчан вымогали у предпринимателя деньги в иностранной валюте в эквиваленте 278,5 тыс. рублей.

Они в течение года назначали встречи потерпевшему, в ходе которых требовали отдать им деньги в счёт оплаты несуществующего долга. Вымогатели физической расправой предпринимателю и членам его семьи.

Потерпевший воспринял высказанные угрозы реально, в результате чего передал преступникам свой автомобиль. После совершения преступления обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск.

Фигурант задержан полицией в Москве, где проживал без действующего паспорта, полиса медстрахования и официального источника дохода.

Уголовное дело направлено в суд района имени Лазо.

Трое соучастников ранее были осуждены к реальному лишению свободы.