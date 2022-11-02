Москва, , 14:23 — REGNUM За 9 месяцев 2022 года предприниматели получили 315,4 млрд рублей кредитов под гарантии и поручительства Корпорации МСП. Поручительства необходимы бизнесу, когда не хватает обеспечения по кредиту. Благодаря этим инструментам более 26 тыс. предпринимателей смогли получить средства для бизнеса. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года сумма полученных при помощи поручительств средств выросла вдвое, а количество поддержанных компаний увеличилось в 8,5 раз.

Существенно увеличить количество получивших финансовую поддержку удалось за счет «зонтичных» поручительств. Эта мера господдержки была запущенав сентябре 2021 года по поручению Президента по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». «Зонтичные» поручительства гарантируют банку выполнение обязательств предпринимателя по кредиту.

«Четверть всех кредитов по программам приходится на реальный сектор экономики — обрабатывающие производства. Роль поручительств особенно важна для развития малого и микробизнеса — зачастую для привлечения кредитов им просто не хватает собственного залогового имущества. Механизм помогает им получить средства на льготных условиях», — сообщила директор Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Основной объем кредитов пришелся на МСП из обрабатывающие производства (26%), предприятия, обеспечивающие работу городской экономики (20%), сельское хозяйство (6,7%). Среди регионовв число лидеров по объемам привлеченных кредитных средств вошли предприятия Москвы (15%), Московской области (7%), Санкт-Петербурга (6%).

«В обновленной стратегии развития Корпорации МСП предусмотрен переход от объемов к росту количества получателей господдержки. Мы работаем в этом направлении, помогаем предпринимателям привлекать финансирование. Происходит это в том числе за счет предоставления наших поручительств. Кому-то они позволяют привлечь заемные средства на более выгодных условиях, а кому-то дают возможность просто получить кредит, тогда как раньше банки им постоянно отказывали», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По данным Банка России, зимой-весной этого года девять из десяти получателей кредитов в сегменте до 50 млн рублей были представителями малого и среднего бизнеса. При этом каждая десятая выдача кредита пришлась на заемщика с гарантиями и поручительствами Корпорации МСП (в прошлом году было 6,1%). Механизм поручительств является одной из мер господдержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов.