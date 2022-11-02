Сеул, 2 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Саудовской Аравии договорились активизировать сотрудничество в сфере обеспечения стабильных поставок нефти. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данная договоренность была достигнута в ходе видеоконференции между министром торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чхан Яном и министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бин Салманом.

Встреча представителей двух стран состоялась после того, как в октябре страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки.

«Во время встречи стороны подчеркнули необходимость сотрудничества между поставщиками нефти и странами-импортерами для стабилизации рынка нефти. Они также договорились продолжать тесную работу в области энергетики для обеспечения стабильных цепочек поставок», — заявили в южнокорейском министерстве.

С января по июль 2022 года Южная Корея импортировала из Саудовской Аравии 186 млн баррелей нефти, что составляет 31,1% от общего объёма импорта.

Известно, что министры также договорились активизировать двустороннее сотрудничество в сфере водородной промышленности и нефтехимии.

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