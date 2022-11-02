Москва, , 14:21 — REGNUM В сегодняшних условиях, когда происходит массовый уход зарубежного бизнеса из России, продажа российских активов голландской компанией VEON выглядит крайне логично, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент КРОС по стратегии и развитию Кирилл Лубнин.

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«Причем репутационно в этом заинтересованы обе стороны: и европейский акционер, который сможет избежать возможный санкций, и российский менеджмент, который удовлетворит требования российского регулятора.

С учетом обстоятельств, это будет скорее техническая сделка. Важно, что для потребителей вряд ли что-то изменится — вспомним как для потребителя в свое время прошла незамеченной продажа «Вымпелкома» компании VEON.

Однако, благодаря продаже российским акционерам, «Вымпелком» сможет работать не только в потребительском секторе, но и в направлении государственных поставок.

В пользу этого направления сыграет то, что принятие решений относительно управления компанией и ее развития будет осуществляться на территории РФ и, соответственно, в интересах РФ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нидерландский холдинг VEON, который владеет мобильным оператором «Вымпелком», начал процесс продажи своего бизнеса в России.

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