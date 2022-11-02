Москва, 2 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Кремле желают скорейшего выздоровления 12-му чемпиону мира по шахматам и депутату Госдумы РФ Анатолию Карпову. Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Veni Markovski Анатолий Карпов

«Все в курсе. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

Напомним, 29 октября Карпов был госпитализирован после того, как поскользнулся, упал и ударился головой.

По словам его помощника Альберта Степаняна, Карпов получил сотрясение мозга в результате падения, он будет выписан из больницы в течение недели.