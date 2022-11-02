Вашингтон, 2 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Демократическая партия США, чьи показатели грозят существенным провалом на промежуточных выборах в Конгресс, возлагает надежды на Барака Обаму, пишет Эми Парнес в статье, вышедшей 2 ноября в The Hill.

Kremlin.ru Обама

Обама включился в предвыборную кампанию демократов, которые находятся на грани потенциального проигрыша палаты представителей и Сената, перед самыми выборами. Он раскритиковал законодателей-республиканцев. Он стал обличать их за продвижение теорий заговора, напомнил о том, что раньше говорили лишь о его свидетельстве о рождении.

Некоторые демократы были в восторге прямолинейной риторикой Обамы, а некоторые говорили, что он спасет не только президента Байдена, чьи рейтинги одобрения остаются низкими, но и промежуточные выборы в целом.

По словам стратега демократов Кристи Сетцер, Обама сделал то, чего не смог нынешний президент США Джо Байден: он очаровал и воспламенил людей, а республиканцев он умеет выставлять в невыгодном цвете лучше, чем любой другой.

«Для каждого избирателя-демократа, которому все еще нужна была причина, чтобы пойти на выборы, Обама дал им этот толчок», — добавила она.

Тем не менее предвыборная риторика Обамы не спасла демократов на промежуточных выборах 2010 или 2014 годов, когда он был президентом, а в 2016 году его призывов к объединению было недостаточно для обеспечения победы кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.