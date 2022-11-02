Донецк, , 14:20 — REGNUM Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также населённый пункт Минеральное были обстреляны бандеровцами. Об этом 2 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского и Кировскогой районов Донецка со стороны киевских нацистов был осуществлён в 13:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Также отмечается, что в 13:55 боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевский району Донецка и пять снарядов калибра 155 мм по Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину рассмотреть возможность выдачи жилищных сертификатов для жителей приграничных районов России, которые подвергаются обстрелам со стороны киевского режима.