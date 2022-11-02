Великий Новгород, , 15:04 — REGNUM Из Новгородской области в рамках осеннего призыва на срочную службу призовут 400 человек, которых направят в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили 2 ноября в пресс-службе областной администрации.

Солдаты mil.ru

Призывников не будут направлять в районы проведения специальной военной операции.

«Военнослужащие будут выполнять задачи по охране государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России», — пояснили в администрации.

Узнать подробную информацию о ходе и особенностях проведения осеннего призыва можно на горячей линии 122.

Читайте ранее в этом сюжете: На Новгородчине успешно завершили мобилизацию — военный комиссар