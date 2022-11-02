Омск, 2 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Омской области. Авария произошла утром 2 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

УМВД по Омской области ДТП в Омской области

По предварительным данным, на трассе Омск — Черлак водитель «ГАЗели», в салоне которого находились 12 человек, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с легковым автомобилем. Затем автобус слетел в кювет и опрокинулся.

«В результате ДТП за медицинской помощью обратились несколько пассажиров, в том числе, несовершеннолетняя пострадавшая», — отметили в прокуратуре.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливают правоохранительные органы. Результаты проверки проконтролируют сотрудники прокуратуры.