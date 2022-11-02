Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга содействуют решению проблем жителей города-побратима Мариуполя (ДНР). Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

Первое заседание Законодательного собрания VII созыва Дарья Драй © ИА REGNUM

В Мариуполе работает Общественная приёмная Заксобрания Петербурга. Жителей города принимают депутаты Константин Чебыкин («Единая Россия»), Анастасия Мельникова («Единая Россия»), Павел Иткин (ЛДПР), а также руководитель аппарата спикера парламента Константин Гриневич.

В частности, депутаты приняли от жительницы Мариуполя просьбу помочь с ремонтом крыши жилого дома, так как протечки приводят к порче имуществ. Специалисты Северной столицы, работающие в Мариуполе, помогли починить её.

Также будет решён вопрос с установкой оконных рам в жилье матери грудного ребёнка. Уже провели замеры окна, затем установят рамы.

Напомним, что Петербург помогает восстанавливать Мариуполь. Общественная приёмная парламента начала работать в октября 2022 года. Депутаты предоставляют юридическую и гуманитарную помощь, а также консультируют по трудоустройству и соцподдержке.

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