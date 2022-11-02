Петропавловск-Камчатский, , 14:15 — REGNUM На Камчатке с 21 сентября было зарегистрировано 198 браков среди мобилизованных для участия в специальной военной операции, сообщили 2 ноября в краевом правительстве.

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Сотрудники ЗАГСов работали в усиленном режиме. Браки с участием мобилизованных регистрировали в день подачи заявления.

«Военнослужащим и их семьям получить ответы на все интересующие вопросы в сфере регистрации актов и выдачи повторных документов можно не только в отделах ЗАГС, но и в Центре поддержки военнослужащих и членов их семей, который создан 1 октября на базе Комплексного центра социального обслуживания населения в социальном МФЦ», — уточнила руководитель агентства ЗАГС и архивного дела Камчатки Наталия Польшина.

Как сообщало ИА REGNUM, по 200 тыс. рублей будут перечислять на счета участников спецоперации в защиту Донбасса, если у них нет родственников, которые могли бы оформить эту выплату, или на неё претендует больше одного члена семьи.